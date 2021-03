Houve quem confirmasse o favoritismo, mas também quem se deixasse, na teoria, surpreender nos 16 avos de final da Taça de França, que trouxe dois «tomba-gigantes» entre os nove jogos deste sábado. PSG, Lyon, Montpellier e Metz não se deixaram ultrapassar por equipas de escalões inferiores, mas o Lorient caiu com uma equipa da quarta divisão e o Lens com uma da terceira.

No estádio Francis-Le Blé, em Brest, a resistência da equipa da casa ante o PSG, num duelo de equipas do primeiro escalão, durou apenas nove minutos, altura em que Kylian Mbappé abriu o marcador. Depois, Sarabia dobrou a diferença ao minuto 44 e, já na segunda parte, Mbappé bisou aos 73 minutos, para o 0-3 final no marcador. O português Danilo jogou os 90 minutos, no jogo que antecedeu a receção ao Barcelona, para a Liga dos Campeões.

O Lyon, com Anthony Lopes no banco, goleou o Sochaux por 5-2. Benlamri inaugurou o marcador para a equipa da casa aos oito minutos e Cornet fez o 2-0 ao minuto dez. Bedia reduziu aos 41 e Cherki fez o 3-1 aos 45 minutos. Na segunda parte, Bedia bisou para o 3-2 (56m), mas Denayer (77m) e Cherki (87m) completaram a goleada.

O Montpellier, com o português Pedro Mendes a titular – fez os 90 minutos – venceu fora o Alès, por 2-1. Ferri (11m) e Laborde (84m) fizeram os golos do apuramento. Pelo meio, El Bakkal (22m) fez o golo da equipa do quinto escalão.

O Metz confirmou o favoritismo com uma goleada fora, ante o Valenciennes ,por 4-0, com golos de Centonze (7m) e Ambrose (34m), ambos de penálti, antes de Vagner (61m) e Sarr (89m) fixarem o triunfo robusto.

As grandes surpresas do dia foram o Le Puy e o Red Star. O Le Puy, do quarto escalão, eliminou o Lorient, da primeira liga, por 1-0, com um golo de Lenny Joseph, aos 61 minutos. Já o Red Star, da terceira divisão, afastou o Lens com uma vitória por 3-2. Pape Meissa Ba (21m), Michel (83m) e Dzabana (90m) fizeram os golos do triunfo. O Lens marcou por Medina (29m) e Doucoure (49m).

O Saumuer (3-3, vitória por 4-3 ante o Montagnarde nos penáltis), o GFA Rumilly-Vallières (1-1, vitoria por 6-5 ante o Annecy nos penáltis) e o Sedan (vitória por 2-0 fora ante o St. Louis Neuweg) também estão nos «oitavos» da Taça de França.

Estas equipas juntaram-se a Toulouse e US Boulogne, que já tinham garantido o apuramento na sexta-feira, eliminando respetivamente o Aubagne e o Beauvais.

O golo de Mbappé que abriu a vitória do PSG: