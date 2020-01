O Manchester City carimbou a passagem para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra com um goleada frente ao Port Vale (4-1).

Com Cancelo e Bernardo, os campeões ingleses marcaram primeiro por Zinchenko num pontapé de fora da área. No entanto, o 10.º classificado do quarto escalão do futebol inglês fez uma gracinha no Etihad: Pope empatou a dez minutos do intervalo num golpe de cabeça e empatou a contenda.

Os «citizens» recolocaram-se a vencer graças a um golo de Aguero ainda antes do apito para o intervalo. O argentino desviou em cima da linha de golo um cruzamento de Foden.

TODOS OS RESULTADOS DA FA CUP

Na etapa complementar o Manchester City alargou a vantagem. O jovem Harwood-Bellis estreou-se a marcar e fez o 3-1. O 4-1 chegou um minuto antes de Bernardo ser substituído e foi anotado por Foden aos 76 minutos.

Por sua vez, o Leicester, que não teve Ricardo na ficha de jogo, eliminou o Wigan (2-0) com um autogolo de Pearce e um golo de Barnes.