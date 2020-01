Caso elimine o Middlesbrough, o Tottenham de José Mourinho vai jogar em casa do Southampton nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.



A armada lusa do Wolverhampton está numa situação semelhante. Forçados a um segundo jogo frente ao Man. United, os «lobos» já sabem que se marcarem presença na ronda seguinte vão jogar em casa do Watford ou do Tranmere Rovers.



Por sua vez, Bernardo e o Man. City, detentor do troféu, vão receber o Fulham de Ivan Cavaleiro no Etihad enquanto o Leicester de Ricardo Pereira vai ao terreno do Brentford.



O Hull City recebe o Chelsea, o Arsenal jogará em casa do Bournemouth e o Liverpool visita ou o Bristol City ou o Shrewsbury.



Quadro de jogos:



Watford/Tranmere Rovers-Wolves/Man. United

Hull City-Chelsea

Southampton-Middlesbrough/Tottenham

QPR-Sheffield Wednesday

Bournemouth-Arsenal

Northampton Town-Derby County

Brentford-Leciester

Millwall-Sheffield United

Reading/Blackpool-Cardiff/Carlisle

West Ham-WBA

Bristol Rovers/Coventry-Birmingham

Man. City-Fulham

Rochdale/Newcastle-Oxford United

Portsmouth-Barnsley

Bristol City/Shrewsbury-Liverpool