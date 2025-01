O calendário do Manchester United continua apertado e Ruben Amorim não quer ver ninguém a abrandar. Uma semana depois de ter ido a Liverpool roubar pontos ao líder da Premier League, os «red devils» jogam o futuro na Taça de Inglaterra noutro clássico do futebol inglês, desta feita diante do Arsenal.

«Temos de colocar a melhor equipa, vencer e dar seguimento à última exibição. Estamos a passar por um momento complicado, mas estamos a melhorar. Também queremos vencer a Taça. Por vezes, é melhor vencer jogos como este e ter menos tempo para descansar», explicou o treinador português, no lançamento da partida.

Ruben Amorim elogiou «uma competição com muita história» e deixou um repto: «Vencemos algumas taças e queremos continuar a fazê-lo. Sabemos que, nesta fase, vamos ter um jogo muito difícil, mas queremos vencê-lo e continuar a melhorar a nossa performance coletiva».

Do Arsenal, focou a preponderância de Martin Odegaard. «Ele é muito especial. A influência que tem nos jogos é impressionante. Quando ele joga, o Arsenal é uma equipa diferente», referiu.

Apesar de ter confirmado uma mexida na equipa habitual, ao anunciar a titularidade do guarda-redes turco Altay Bayindir, Amorim acredita estar mais próximo de construir uma base sólida para o onze inicial.

«Tenho mexido mais porque estamos a tentar perceber que tipo de jogadores temos. Depois, temos muitos jogadores a voltar de lesão. Agora, temos rodado menos e tido mais tempo para treinar. Temos trabalhado as bolas paradas, porque elas são muito importantes e sofremos muito com elas nos últimos jogos», notou.

Mercado: «Temos de melhorar o nosso recrutamento»

Sobre o mercado, o treinador português jogou à defesa. «Não me lembro de ter dito, de forma clara, que queria novos jogadores. O que disse foi que temos de melhorar o nosso recrutamento», atirou, pedindo ainda melhorias na academia do United, para assim poder «recrutar jovens que se encaixem rapidamente no clube e, até, para se poder fazer alguns negócios e gerar dinheiro para investir na equipa».

Dando os exemplos de Mainoo e Garnacho, Ruben Amorim deixou uma garantia: «Queremos manter os melhores jogadores, mas sabemos da realidade do clube. Vamos ver. Gosto muito dos nossos jogadores, especialmente dos da nossa academia».

O Manchester United visita a casa do Arsenal, este domingo (15 horas), para discutir uma vaga na quarta eliminatória da Taça de Inglaterra.