O Arsenal continua na Taça de Inglaterra. Em duelo da quinta ronda da competição, neste sábado, a equipa líder da Premier League deslocou-se ao reduto do modesto Mansfield Town, da terceira divisão inglesa, vencendo por 2-1.

Os 'gunners' não conseguiram um domínio claro, num relvado difícil, e ainda estiveram empatados durante boa parte do jogo com a formação de East Midlands.

O jovem Max Dowman, de 16 anos, tornou-se o mais jovem de sempre no clube a jogar a competição e apresentou-se a bom plano. Marli Salmon, outro jovem de 16 anos, foi titular pelo lado direito da defesa. Viktor Gyökeres, avançado sueco ex-Sporting, ficou no banco de suplentes.

Noni Madueke fez o primeiro golo aos 41 minutos. Evans empatou para o Mansfield aos 50 minutos e lançou incerteza no marcador. Porém, Eberechi Eze anotou um golaço aos 66 minutos, de pé direito, para efetuar o 2-1 final.

O Arsenal avança para os quartos de final da competição, tal como o Liverpool, que bateu o Wolverhampton na sexta-feira.