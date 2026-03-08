Taça de Inglaterra: Fulham de Marco Silva eliminado pelo Southampton
Equipa que milita na segunda divisão inglesa soma dez jogos sem perder
O Fulham, de Marco Silva, foi eliminado em casa pelo Southampton (1-0) nos oitavos de final da Taça de Inglaterra. Os londrinos foram 'castigados' com uma grande penalidade nos instantes finais.
Um corte imprudente do central Andersen originou o golo da vitória. Com o jogo em cima do minuto 90, o suplente Ross Stewart, que tinha entrado aos 72 minutos, converteu a grande penalidade e colocou os 'saints' nos quartos de final da Taça, dando seguimento à boa campanha da equipa.
O Southampton elimina o Fulham da FA Cup no Craven Cottage 😱— sport tv (@sporttvportugal) March 8, 2026
Ross Stewart não desperdiçou a grande penalidade nos descontos para os Saints! #sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #Fulham #Southampton #cinemundo pic.twitter.com/PRmEyLYhYr
Com a vitória, o Southampton eleva para dez os jogos sem perder, acumulando desde 21 de janeiro oito vitórias e um empate.
Além da equipa do Championship, nos quartos de final da Taça de Inglaterra estão já Manchester City, Chelsea, Arsenal e Liverpool, disputando-se ainda hoje o Port Vale-Sunderland e o Leeds United-Norwich.
A ronda fica completa com o jogo de segunda-feira entre West Ham, de Nuno Espírito Santo, e Brentford.
50 years on from winning the FA Cup, @SouthamptonFC are through to the quarter-finals! 👊#EmiratesFACup pic.twitter.com/2T2FtfMgCL— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 8, 2026