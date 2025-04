O Manchester City bateu o Nottingham Forest na tarde deste domingo em jogo da meia-final da Taça de Inglaterra, por 2-0, em Wembley. Uma vitória que permite a Pep Guardiola e seus pupilos a passagem à final da competição.

O treinador espanhol apostou num trio de portugueses no onze inicial - Bernardo Silva, Matheus Nunes e Ruben Dias, que foi capitão de equipa. A formação de Nuno Espírito Santo tem sido a grande surpresa na Premier League mas acabou por sofrer cedo neste jogo.

Aos dois minutos, Rico Lewis rematou rasteiro à entrada da área após um bom trabalho de Kovacic. O jovem foi feliz e celebrou golo.

Já na segunda metade, aos 51 minutos, foi a vez do defesa Josko Gvardiol marcar na sequência de um canto ofensivo. Saltou mais alto do que todos e cabeceou para dentro da baliza.

O Nottingham teve muito azar na segunda metade, com três bolas enviadas aos ferros da baliza do Manchester City. Gibbs-White foi o autor de dois desses remates. Até final, nota para a entrada do português Jota Silva.

Desta forma, o Manchester City defrontará o Crystal Palace na final da Taça de Inglaterra no dia 17 de maio, no Estádio de Wembley.