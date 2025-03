O Aston Villa apurou-se para os quartos de final da Taça de Inglaterra ao derrotar, por 2-0, o Cardiff, do Championship, no Villa Park, em Birmingham.

A figura do encontro foi o espanhol Marco Asensio, autor dos dois golos dos villans, o primeiro dos quais com assistência do ex-Manchester United, Marcus Rashford.

Os oitavos de final da Taça de Inglaterra prosseguem este fim de semana e fecham na segunda-feira com o Nottingham Forest-Ipswich.

Quanto ao Aston Villa volta ao ativo já na terça-feira para defrontar o Club Brugge, na Bélgica, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.