José Mourinho precisou de ir ao banco para dar frescura e sentido de golo ao Tottenham, que garantiu, esta segunda-feira, o apuramento para os oitavos de final da Taça de Inglaterra ao golear o Wycombe, por 4-1, em Adams Park.

O resultado espelha uma goleada, mas foi uma vitória sofrida da equipa do treinador português. Aos 86 minutos, o jogo estava empatado a uma bola, mas os últimos minutos foram decisivos, com Ndombele, saído do banco, a ser protagonista com um bis.

Na primeira parte, Onyedinma adiantou a equipa da II Liga inglesa, com o 1-0 aos 25 minutos. Ainda antes do intervalo, Gareth Bale, num desvio em esforço na área, perante alguma displicência adversária, fez o 1-1 (45+2m).

Ao intervalo, Mourinho trocou Tanganga por Hojbjerg e, aos 58 minutos, lançou Kane, sacrificando Carlos Vinícius. Mas foi preciso ir mais além. O 1-1 persistia e Mourinho lançou Son e Ndombele aos 68 minutos, tirando Lucas e Lamela.

Os primodivisionários melhoraram, mas foi preciso esperar pelo minuto 86 para haver, finalmente, o golo, quando já cheirava a prolongamento. Isto já com o possante e mítico Akinfenwa, de 38 anos, no ataque do Wycombe. Winks, num remate colocado de pé esquerdo, assinou o 1-2. Depois, Ndombele, ainda fresco, sentenciou o golo e abrilhantou a vitória, com um bis, aos 87 minutos e no terceiro e último minuto de compensação.

Nos «oitavos», Mourinho encontra o Everton, em Goodison Park.

O 1-4, por Ndombele:

O 1-3, por Ndombele:

O 1-2, por Winks:

O 1-1, por Bale: