O Inter de Milão garantiu, esta terça-feira, a qualificação para os quartos de final da Taça de Itália, ao vencer o Parma, onde joga o histórico guarda-redes Gianluigi Buffon, de 44 anos, por 2-1. Uma vitória sofrida, só obtida após prolongamento.

O próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, nos oitavos de final, esteve a perder até ao minuto 88, altura em que Lautaro Martínez fez o 1-1, depois de o croata Stanko Juric (38m) ter inaugurado o marcador com um greande golo.

No prolongamento, o atual sexto classificado da segunda liga italiana acabou por ver o Inter dar a volta, num jogo em que o veterano Buffon mostrou ainda algumas das faculdades que fizeram dele um dos melhores guarda-redes do mundo.

O golo decisivo foi apontado por Francesco Acerbi, aos 110 minutos.

Os oitavos de final da Taça de Itália prosseguem na quarta-feira com o Torino-AC Milan, estando previstos mais seis jogos para os próximos dias: Roma-Génova e Sampdoria-Fiorentina na quinta-feira, o Nápoles-Cremonese no próximo dia 17, e o Atalanta-Spezia, o Bolonha-Lazio e o Monza-Juventus, no dia 19.