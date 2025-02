Pela primeira vez na sua história, o Empoli vai marcar presença nas meias-finais da Taça de Itália. Em Turim, afastou a detentora do troféu, Juventus, no desempate por penáltis (4-2), após o 1-1 no fim do tempo regulamentar.

Um grande golo de Youssef Maleh adiantou o Empoli no marcador aos 24 minutos, mas essa vantagem seria anulada por Khéphren Thuram, a meio da segunda parte.

Os portugueses Francisco Conceição e Alberto Costa, este último em estreia pela Juve, foram lançados no jogo na segunda parte e tentaram dar outra vida ao flanco direito da Vecchia Signora, perante um adversário que nunca deixou de procurar a baliza à guarda de Mattia Perin.

O 1-1 no final do tempo regulamentar obrigou ao desempate por penáltis, onde o Empoli foi 100 por cento eficaz, enquanto na Juventus Vlahovic e Yildiz falharam as suas tentativas.

Nas meias-finais, o Empoli tem como adversário o Bolonha, que no dia 4 de fevereiro já havia afastado a finalista vencida da última edição da Taça de Itália, Atalanta (1-0).