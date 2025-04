Sérgio Conceição pode ganhar o seu segundo título ao serviço do Milan. Pelo menos, continua na luta - a sua equipa bateu o rival Inter de Milão nesta quarta-feira, por 3-0, na segunda mão da meia-final da Taça de Itália.

Rafael Leão foi titular pelo Milan, enquanto que João Félix foi suplente utilizado. Numa primeira parte controlada pelo Inter de Milão, com melhores dinâmicas coletivas, acabou mesmo por ser o Milan a inaugurar o marcador aos 36 minutos.

No primeiro remate dos milaneses, Luka Jovic surgiu no coração da área para cabecear forte e em direção ao fundo das redes. Já na segunda parte, aos 50 minutos, o antigo avançado do Benfica ampliou a vantagem de forma oportunista e garantiu o bis.

Já no final do encontro, o médio neerlandês Tijani Reijnders selou o 3-0 final. Rafael Leão assistiu bem.

O Milan apura-se assim para a final que será disputada no dia 14 de maio. O adversário será ou o Bolonha, ou o Empoli, que ainda vão jogar a segunda meia-final.