O Atlético de Madrid venceu no reduto do Oviedo (2-0), 14.º classificado do segundo escalão espanhol, e confirmou a presença nos oitavos de final da Taça do Rei.

Sem o português João Félix, que ficou de fora por lesão, os colchoneros adiantaram-se aos 24 minutos, por Marcos Llorente.

O golo da tranquilidade chegou aos 83, pelo jovem Pablo Barrios, que confirmou as boas sensações deixadas no último jogo.

Também esta quarta-feira, o Sevilha goleou em casa do Linares, por 5-0. O marroquino En Nesyri anotou um hat trick, enquanto Lamela e um autogolo contribuíram para o resultado final.

Despois de um empate no tempo regulamentar, o Maiorca afastou o Pontevedra no prolongamento, ao vencer por 2-0.

Já a Real Sociedad, também segue em frente, após o triunfo por 1-0 em casa do Logroñes.