O Betis, atual detentor da Taça do Rei, venceu no terreno do Ibiza Islas Pitiusas (4-1), do quarto escalão espanhol e garantiu o bilhete para os oitavos de final da prova.

A equipa de Sevilha até esteve a perder, quando Bernal inaugurou o marcador aos 26 minutos.

Rui Silva ficou no banco, mas William Carvalho foi lançado logo após o intervalo e o Betis superiorizou-se. Willian José completou um bis (54m e 81m), enquanto Edgar González (58m) e Nabil Fekir (90+4m) também contribuíram para o resultado final.

Já o Osasuna, também não se livrou de um susto e só venceu no reduto do Gimnástic no prolongamento, por 2-1, depois de um empate a uma bola após os 90 minutos.