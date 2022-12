O Celta de Vigo, orientado pelo português Carlos Carvalhal, apurou-se para os dezasseis avos de final da Taça do Rei, depois de vencer o Gernika, esta quinta-feira, por 3-0.

Em casa do conjunto do quarto escalão e com Gonçalo Paciência a titular, o Celta passou com distinção, com golos de Carles Perez, aos 31 minutos, do central ganês Joseph Aidoo (55m) e do médio Luca de la Torre (68m).

Sem João Félix, fora da convocatória devido a uma faringoamigdalite, o Atlético de Madrid sofreu para eliminar o Arenteiro, da quarta divisão, só desbloqueando a réplica da equipa da casa a um quarto de hora do fim.

Diego Simeone até apostou nos habituais titulares, mas foi o Arenteiro quem se adiantou no marcador, aos 42 minutos, por Marquitos. No primeiro minuto de compensação antes do intervalo, Yannick Carrasco restabeleceu o empate.

Na segunda parte, o jovem Pablo Barrios completou a reviravolta, aos 76 minutos, enquanto Carrasco bisou aos 90+1.

Também esta quinta-feira, o Cacereno protagonizou a maior surpresa. A equipa do quarto escalão espanhol recebeu e venceu o Girona, da primeira divisão, por 2-1.

Francisco Grande Serrano abriu o marcador aos 17 minutos, mas o Girona ainda logrou empatar antes do intervalo, aos 30, pelo avançado argentino Valentin Castellanos.

O golo decisivo que atirou com o Girona para fora da Taça do Rei, à segunda ronda, foi marcado pelo avançado Ivan Fernández, aos 61 minutos.

Nos restantes jogos, o Eldense venceu em casa o Burgos (1-0), o Linares bateu o Racing Santander (1-0), o Gimnastic derrotou o Málaga (2-1), o Oviedo afastou o Granada (1-0) e o La Nucia eliminou o Las Palmas nos penáltis.