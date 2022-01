O Rayo Vallecano, com o futebolista português Bebé no onze inicial, qualificou-se este sábado para os quartos de final da Taça do Rei de Espanha, ao vencer fora o Girona, por 2-1, em jogo dos oitavos de final.

Bernardo até deu vantagem ao conjunto da II Liga espanhola, aos 26 minutos, mas Sergio Guardiola operou a reviravolta, com o 1-1 em cima do intervalo (45+1m) e aos 48 minutos, este já na segunda parte. Stuani ainda desperdiçou um penálti que daria o 2-2, aos 71 minutos.

Kévin Rodrigues foi suplente não utilizado na equipa do Rayo, enquanto Bebé alinhou em 74 minutos de jogo.

Mais equilibrado foi o Sp. Gijón-Cádiz, que sorriu à equipa da primeira liga, que venceu no desempate por penáltis, por 4-2.

Já o Maiorca qualificou-se ao vencer na receção ao Espanhol, por 2-1, com golos de Kubo (32m) e Prats (60m). Puado reduziu aos 62 minutos para o resultado final na partida.

Com as eliminações de Sp. Gijón e Girona, deixa de haver representantes do segundo escalão na prova. Há apenas o Atlético Baleares como exceção face ao domínio das equipas do principal campeonato, equipa que vai receber o Valência, no único jogo dos oitavos de final previstos para domingo.

Depois, há ainda um Real Sociedad-Atlético Madrid (dia 19) e o Elche-Real Madrid e o Athletic Bilbao-Barcelona (ambos dia 20).

Falta ainda saber como vai ser o desfecho do Betis-Sevilha, interrompido este sábado depois de Joan Jordán, jogador da equipa visitante, ter sido atingido por um tubo.