Ramón Juan Ramírez, guarda-redes de 21 anos, esteve muito perto de ser o grande herói de mais uma possível surpresa na Taça do Rei de Espanha. Defendeu dois penáltis e levou o duelo 100 por cento catalão entre Cornellà-Barcelona para o prolongamento.

Contudo, sobressaiu na meia hora extra o poderio e eficácia da equipa de Ronald Koeman, que venceu por 2-0 e está apurada para os oitavos de final da prova, fase à qual não chegaram, por exemplo, Atlético de Madrid - precisamente eliminado pelo Cornellà na ronda anterior - Real Madrid.

Juan Ramírez começou por evidenciar-se na equipa do Cornellà com uma grande defesa à grande penalidade de Miralem Pjanic, aos 39 minutos, adivinhando o remate forte batido para a sua direita.

Na segunda parte, Ramírez, aos 80 minutos, defendeu um penálti tão invulgar quanto ridículo de Ousmane Dembélé, que bateu com toda a calma do mundo para o meio da baliza. Só que o guardião do Cornellà, equipa do terceiro escalão do futebol espanhol, não se mexeu e defendeu com o pé direito junto ao solo.

Valeu precisamente Dembélé, já no prolongamento, com um golaço aos 92 minutos, a desatar o nulo para evitar a surpresa, que ficou completamente arredada quando Braithwaite, em cima do apito final, aos 120 minutos, assinou o 0-2 final no marcador.

O golaço de Dembélé:

O penálti de Pjanic: