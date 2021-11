Com Florentino de início, o Getafe ainda apanhou um susto diante do Mollerussa, mas acabou por garantir o apuramento para os 32 avos de final da Taça do Rei.



O conjunto madrileno apanhou-se em desvantagem aos quatro minutos, mas foi capaz de igualar a contenda ao minuto 19 por Mata. O avançado de 33 anos consumou a reviravolta da equipa de Quique Flores com novo golo de penálti aos 52 minutos. Volvidos cinco minutos, Mata chegou ao hat-trick a passe de Florentino.



Sandro Ramírez e Poveda marcaram os restantes golos do Getafe.



Quem não sentiu quaisquer problemas em seguir para a eliminatória seguinte foi o Villarreal que «despachou» o Victoria FC port 8-0. Já Max assistiu do banco à goleada expressiva do Granada em casa do Laguna (0-7).



Por sua vez, o Celta de Vigo afastou o Ebro por 5-0. O ex-Benfica Cervi foi a figura do encontro ao anotar dois dos cinco golos dos galegos, além de ainda ter feito uma assistência para o golo inaugural de Santi Mina.



Por último, o Almería dos portugueses Dyego Sousa e Samú precisou de ir até às grandes penalidades para afastar o Aguillas FC (1-2).



Pode ver a assistência de Florentino a partir do minuto um: