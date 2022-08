O Flamengo deu um enorme passo na última madrugada para chegar às meias-finais da Libertadores. O Mengão foi até ao terreno do Corinthians, de Vítor Pereira, vencer por 2-0, com golos de Giorgian De Arrascaeta e Gabigol.

O uruguaio marcou à passagem do minuto 37, com um excelente pontapé junto à linha da grande área e confirmou o bom momento que atravessa. Já o segundo golo, da autoria do avançado ex-Benfica, aconteceu aos 51 minutos, através de um remate colocado e de longa distância.

O português Rafael Ramos não saiu do banco, enquanto Everton Cebolinha foi lançado aos 89 minutos.

A segunda mão dos quartos de final, no Maracanã, joga-se na madrugada de 10 de agosto.

Os golos e lances mais perigosos da partida: