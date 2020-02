O Paris Saint-Germain apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça de França, ao vencer fora o Dijon por expressivos 6-1.

Ainda não estava cumprido o primeiro minuto de jogo e os parisienses já estavam na frente do marcador, graças a um autogolo de Wesley Lautoa.

Com o benfiquista Jhonder Cádiz no onze, o Dijon chegou ao empate aos 13 minutos por intermédio de Mounir Chouiar, após um erro dos comandados de Thomas Tuchel na transição ofensiva.

Já perto do intervalo, Kylian Mbappé «apanhou-se» isolado após um corte defeituoso de um homem do Dijon e levou o PSG para o intervalo na frente do marcador.

Na etapa complementar, o PSG disparou para a goleada. Thiago Silva assinou o 3-1 (50m) na sequência de um canto batido da direita e Pablo Sarabia ampliou a contagem pouco depois

Aos 86 minutos, um cruzamento de Mbappé terminou com um chapé involuntário de Senou Coulibaly para a própria baliza.

O jogo não terminaria sem mais um golo do PSG, com Sarabia a aproveitar da melhor forma um passe de Mbappé.

Refira-se que esta foi a oitava vitória seguida do campeão francês.