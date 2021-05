O Paris Saint-Germain apurou-se para a final da Taça de França, ao bater o Montpellier no desempate por penáltis após empate a dois golos no tempo regulamentar.

Kylian Mbappé inaugurou o marcador para os parisienses aos 10 minutos, mas Gaetan Laborde empatou já perto do descanso.

Na etapa complementar, Mbappé recolocou o PSG a vencer aos 50 minutos. Danilo Pereira, que começou o jogo no banco de suplentes, saiu para jogo aos 81 minutos e logo a seguir o Montpellier chegou à igualdade, por intermédio de Andy Delort, que formou o desempate da marca dos onze metros.

As duas equipas terminaram a série de cinco com 100 por cento de sucesso, mas Junior Samba falhou o sexto do Montpellier, antes de Moise Kean não desperdiçar o «match point» que permite ao PSG chegar à final da Taça de França e defender com sucesso um título conquistado na época passada.

Na final da Taça, o PSG vai defrontar o vencedor do encontro entre o surpreendente Rumilly-Vallières (4.º escalão) e o Mónaco.