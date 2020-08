A final da Taça da Grécia entre Olympiakos e AEK e Atenas foi reagendada para 12 de setembro no estádio Rizoupoli, em Atenas.

Recorde-se que a partida foi adiada devido à deteção de um novo caso de covid-19 no Olympiakos (Maximiliano Lovera), já depois de Rúben Semedo ter testado positivo.

O jogo já teve data prevista para 26 de julho, mas foi adiado devido a falta de condições de segurança. Agora, novo adiamento e final programada para 12 de setembro, o que deverá levar ao adiamento do início do campeonato, que deveria começar no mesmo dia.