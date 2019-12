O Flamengo vai disputar a primeira fase do Estadual do Rio de Janeiro, também conhecido como Taça Guanabara, com a equipa de sub-20, de forma a que os «heróis» da equipa principal, incluindo o treinador Jorge Jesus, tenham mais uns dias de férias no início do novo ano.

O clube confirmou esta decisão num comunicado em que também dá conta que, este ano, não vai participar na Copa São Paulo de Futebol Junior, prestigiado torneio com equipas de formação, também conhecido por Copinha, precisamente porque boa parte dos jogadores de sub-20 vão estar à disposição da equipa principal que, nesta primeira fase, será comandada pelo treinador Maurício Souza.

Recordamos que o plantel principal, comandado por Jorge Jesus, teve de «esticar» a época até 21 de dezembro, dia em que disputou a final do Mundial de Clubes com o Liverpool. A apresentação da equipa principal, bem como da equipa técnica comandada por Jorge Jesus, está marcada para 22 de janeiro, mas a Taça Guanabara começa uns dias antes, no dia 18.

Assim, o clube vai disputar a primeira fase do Estadual do Rio de Janeiro com a equipa de sub-20, enquanto Jorge Jesus faz a pré-época com o plantel principal a partir de dia 28 de janeiro.