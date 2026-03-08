Internacional
Há 55 min
VÍDEO: Sunderland eliminado pelo último classificado da terceira divisão
Port Vale venceu por 1-0 e segue para os «quartos»
AL
Port Vale venceu por 1-0 e segue para os «quartos»
AL
O Port Vale, que atua na terceira divisão e é último lugar do respetivo campeonato (a League One), eliminou este domingo o Sunderland com uma vitória por 1-0 nos oitavos de final da Taça de Inglaterra.
Apesar do grande volume ofensivo por parte dos «Black Cats» (17 remates!), a formação da casa chegou ao golo no único remate à baliza. Ben Waine aproveitou uma carambola na área adversária e, de cabeça, fez o 1-0 aos 28 minutos para o Port Vale que, depois da eliminação do Mansfield diante do Arsenal, é a única equipa da League One na prova.
No segundo tempo, a equipa do terceiro escalão aguentou os assédios à baliza por parte do Sunderland e foi capaz de manter a sua baliza a zero, seguindo para os quartos de final da Taça de Inglaterra.
RELACIONADOS
Taça de Inglaterra: Fulham de Marco Silva eliminado pelo Southampton
VÍDEO: Matheus Nunes e Marmoush lançam Man City para os «quartos» da Taça
VÍDEO: Essugo estreia-se nesta época e Chelsea sofre para eliminar Wrexham
Liverpool vence Wolves e avança para os «quartos» da Taça de Inglaterra
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS