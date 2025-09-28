Qatar vai receber a fase final da Taça Intercontinental
Final está agendada para 17 de dezembro
A FIFA anunciou, este domingo, que a fase final da Taça Intercontinental será realizada no Qatar.
O Estádio Ahmad Bin Ali será palco dos dois primeiros encontros, que correspondem ao Dérbi das Américas e à Taça Challenger.
O Dérbi das Américas irá opor o Cruz Azul, vencedor da Liga dos Campeões da CONCACAF, ao vencedor da Taça dos Libertadores, que só será conhecido no final de novembro.
A equipa que sair vitoriosa desse jogo, vai defrontar na Taça Challenger o Pyramids, do Egito, detentor da Liga dos Campeões de África, na partida que irá determinar o adversário do Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, na final da competição.
A final da Taça Intercontinental está marcada para 17 de dezembro, num estádio que ainda não foi divulgado pela FIFA.
