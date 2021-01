Pela segunda edição consecutiva a Taça Libertadores é conquistada por um treinador português. Depois de Jorge Jesus, que conduziu o Flamengo à vitória em 2019, agora é Abel a erguer o troféu pelo Palmeiras (a edição 2020 acabou mais tarde devido à pandemia de covid-19).

Esta é a segunda vez que o Palmeiras conquista o troféu. A primeira foi em 1999, curiosamente sob orientação de Luiz Felipe Scolari, que alguns anos depois se tornou selecionador de Portugal.

Desta vez foi um português a fazer o caminho inverso e a conquistar a glória no Brasil: Abel vence a Libertadores precisamente três meses depois de ter sido anunciado como novo treinador do Palmeiras.

Este é o primeiro título de Abel como treinador no futebol profissional, depois da conquista do título nacional de juniores em 2012, com o Sporting.

Como jogador, e também de leão ao peito, ganhou duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

Vencedores da Taça Libertadores:

2020 Palmeiras (*)

2019 Flamengo, Bra

2018 River Plate, Arg

2017 Grêmio, Bra

2016 Atlético Nacional, Col

2015 River Plate, Arg

2014 San Lorenzo, Arg

2013 Atlético Mineiro, Bra

2012 Corinthians, Bra

2011 Santos, Bra

2010 Internacional, Bra

2009 Estudiantes, Arg

2008 Liga de Quito, Equ

2007 Boca Juniors, Arg

2006 Internacional, Bra

2005 São Paulo, Bra

2004 Once Caldas, Col

2003 Boca Juniors, Arg

2002 Olimpia, Par

2001 Boca Juniors, Arg

2000 Boca Juniors, Arg

1999 Palmeiras, Bra

1998 Vasco da Gama, Bra

1997 Cruzeiro, Bra

1996 River Plate, Arg

1995 Grêmio, Bra

1994 Vélez Sarsfield, Arg

1993 São Paulo, Bra

1992 São Paulo, Bra

1991 Colo-Colo, Chi

1990 Olimpia, Par

1989 Atlético Nacional, Col

1988 Nacional, Uru

1987 Peñarol, Uru

1986 River Plate, Arg

1985 Argentinos Juniors, Arg

1984 Independiente, Arg

1983 Grêmio, Bra

1982 Peñarol, Uru

1981 Flamengo, Bra

1980 Nacional, Urg

1979 Oimpia, Par

1978 Boca Juniors, Arg

1977 Boca Juniors, Arg

1976 Cruzeiro, Bra

1975 Independiente, Arg

1974 Independiente, Arg

1973 Independiente, Arg

1972 Independiente, Arg

1971 Nacional, Uru

1970 Estudiantes, Arg

1969 Estudiantes, Arg

1968 Estudiantes, Arg

1967 Racing Avellaneda, Arg

1966 Peñarol, Uru

1965 Independiente, Arg

1964 Independiente, Arg

1963 Santos, Bra

1962 Santos, Bra

1961 Peñarol, Uru

1960 Peñarol, Uru

* a edição 2020 só terminou em 2021 devido à pandemia da covid-19.

Ranking' dos vencedores:

1. Independiente, Arg 7 títulos

2. Boca Juniors, Arg 6

3. Peñarol, Uru 5

4. Estudiantes, Arg 4

. River Plate, Arg 4

6. Nacional, Uru 3

. Olimpia, Par 3

. São Paulo, Bra 3

. Santos, Bra 3

. Grêmio, Bra 3

11. Cruzeiro, Bra 2

. Internacional, Bra 2

. Atlético Nacional, Col 2

. Flamengo, Bra 2

. Palmeiras, Bra 2

16. Racing Avellaneda, Arg 1

. Argentinos Juniors, Arg 1

. Colo-colo, Chi 1

. Vélez Sarsfield, Arg 1

. Vasco da Gama, Bra 1

. Once Caldas, Col 1

. Liga de Quito, Equ 1

. Corinthians, Bra 1

. Atlético Mineiro, Bra 1

. San Lorenzo, Arg 1