O Palmeiras, de Abel, somou na última madrugada a segunda vitória na fase de grupos da Taça Libertadores, em casa do Independiente del Valle, por 3-2.

Apesar do triunfo, o verdão até esteve a perder por 2-0: Kendry Paez abriu o marcador aos 12 minutos e serviu Michael Hoyos fez o segundo dos equatorianos aos 38 minutos.

Ainda na primeira parte, começou a reação da equipa brasileira: foi Endrick a reduzir aos 45+2 minutos, após um passe de Rony.

A reviravolta, no entanto, só havia de surgir já na reta final do encontro. Lázaro empatou à entrada para os últimos dez minutos e Luís Guilherme, aos 90+5 minutos, concluiu a reviravolta, com um belo golo.

Com este resultado, o Palmeiras segue na liderança do grupo F da Libertadores, com sete pontos, mais três do que precisamente o Independiente del Valle, segundo.