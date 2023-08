Alejandro Roncoroni, secretário-geral e médico do Argentinos Juniors, veio a público falar sobre grave lesão de Luciano Sánchez, no decorrer do jogo com o Fluminense, na sequência de uma disputa de bola com o ex-Real Madrid Marcelo, a contar para os oitavos de final da Taça Libertadoras. Em declarações à rádio argentina 'D Sports Radio, o médico diz que nunca viu nada assim.

Roncoroni descreveu detalhes do ocorrido e destacou a atitude de Marcelo, comparando com outros casos ocorridos no passado. «Em 23 anos como médico, nunca vi uma lesão assim. É quase uma separação entre a tíbia e a fíbula. Há uma rutura dos ligamentos anteriores e posteriores e é necessário verificar o estado dos meniscos. É uma luxação completa do joelho. Será necessária uma reconstrução. Praticamente, houve uma separação entre o fémur e a fíbula. O tempo estimado de recuperação é de entre 10 e 12 meses», destacou Roncoroni

O médico do Argentino Juniors elogiou ainda Marcelo pela sua atitude após a lesão: «Não tenho a certeza se a lesão foi causada por uma falta. Não sinto que seja correto culpar Marcelo», apontou o médico

Recorde-se que Marcelo já havia deixado enviou uma mensagem a Luciano Sánchez através das redes sociais.