Cerca de um ano depois da conquista da Taça Libertadores com o português Jorge Jesus ao comando, o Flamengo falha a revalidação do título: a equipa brasileira foi afastada nos oitavos de final na madrugada desta quarta-feira, ao perder no desempate por penáltis, ante o Racing Avellaneda.

Depois do empate a uma bola na Argentina, na primeira mão, as duas equipas repetiram o resultado no Brasil a final do tempo regulamentar. Pouco depois da expulsão de Rodrigo Caio nos rubro-negros (63m), Sigali deu vantagem ao Racing ao minuto 65 e o médio Arao, já em tempo de compensação (90+3m), ainda acalentou as esperanças do Flamengo, com o 1-1.

Contudo, nos penáltis, a equipa argentina levou a melhor, vencendo por 5-3: bateu primeiro e beneficiou da tentativa desperdiçada pelo Flamengo ao quarto pontapé, precisamente por Arao, antes de Dominguez fechar as contas.

O conjunto de Rogério Ceni sai de cena e o Flamengo vai ter sucessor nesta edição, após a conquista de 23 de novembro de 2019, ante o River Plate.