Depois dos adeptos do Palmeiras no Equador, também os adeptos do Flamengo no Chile foram alvos de insultos racistas durante o jogo frente ao Universidad Católica, para a Taça Libertadores.

O próprio clube brasileiro, de Paulo Sousa, divulgou imagens de um adepto chileno a tentar imitar o macaco. O U. Católica respondeu, pedindo ajuda para identificar os responsáveis por estes insultos.

Mas a situação não ficou por aqui.

Segundo relatos da imprensa brasileira, houve também o arremesso de vários objetos na direção da «torcida» do Flamengo, os quais terão atingido mesmo uma criança e um homem.

Um idoso, que estava na torcida do #Flamengo, foi atingido por capsulas de sinalizadores e ficou ferido durante o jogo Católica x Flamengo. Relatos de que a polícia e os carabineros foram completamente omissos @CONMEBOL @LibertadoresBR ??



📸 Alex Ferreira pic.twitter.com/qIMGmyt2tz — Raisa Simplicio (@simpraisa) April 29, 2022

O Flamengo, recorde-se, venceu o Universidad Católica por 3-2.