Aos 36 anos, Óscar Cardozo continua com a veia goleadora de sempre.

Na madrugada desta quarta-feira, o antigo avançado do Benfica marcou no triunfo do Libertad ante o Independiente de Medellín, na estreia na Taça Libertadores, e tornou-se mesmo no melhor marcador de sempre do emblema paraguaio na maior prova de clubes do continente sul-americano.

Tudo aconteceu aos 28 minutos, e quando o Libertad já vencia por 1-0: Cardozo até estava a reclamar um penálti, mas acabou por receber a bola, rodar para a baliza e atirar colocado, bem ao seu estilo.

Ora veja:

Refira-se que o Libertad acabou por vencer 2-1 e é líder do grupo H da Libertadores, depois do Boca Juniors, sem Salvio e Lisandro López, ter empatado no terreno do Caracas.