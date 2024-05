Oito em oito! Pela oitava vez consecutiva, o Palmeiras está nos oitavos de final da Taça Libertadores.

A equipa orientada por Abel Ferreira venceu na última madrugada o Independiente del Valle, do Equador, por 2-1, e está na fase seguinte da principal competição de clubes da América do Sul.

Richard Rios (36m) e Gustavo Gómez (45+3m, de penálti) fizeram os golos do campeão brasileiro, enquanto Lautaro Díaz reduziu na segunda parte (64m) para os equatorianos.

Com este resultado, o Palmeiras garantiu o primeiro lugar destacado do Grupo F, com 13 pontos, mais nove do que Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool de Montevideu (estes dois últimos ainda vão jogar entre si esta noite).