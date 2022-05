No grupo H da Taça Libertadores, são duas as equipas treinadas por portugueses que conseguiram o apuramento para os oitavos de final, com uma jornada por jogar: o Flamengo e o Talleres.

Comecemos pelo primeiro: um empate bastava para a formação de Paulo Sousa garantir a qualificação, mas o mengão não quis deixar dúvidas e venceu por 3-0 na receção ao Universidad Católica.

No Maracanã, e perante alguma contestação dos adeptos devido ao mau momento da equipa, Arão, aos sete minutos, Everton Ribeiro, aos 39, e Pedro, em cima do minuto 90, fizeram os golos do conjunto do Rio de Janeiro, que tem também o primeiro lugar assegurado.

Ora, esta vitória do Flamengo sobre o Universidad Católica ajudou precisamente o Talleres, de Pedro Caixinha: um empate do clube argentino em casa do Sporting Cristal, a zeros, bastou para garantir o segundo lugar do grupo.