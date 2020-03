O River Plate goleou o Deportivo Binacional por oito bolas a zero na segunda jornada da Taça Libertadores, num jogo em que os argentinos falharam ainda dois penáltis.

Depois da perda do campeonato argentino, o River entrou em campo com a pressão dos seus adeptos, naturalmente desiludidos por terem deixado fugir o título na última jornada e logo para o grande rival Boca.

Apesar da goleada, o início do jogo não foi brilhante, com os millonarios a falharem dois penáltis: aos 15m por Nicolás de La Cruz e aos 34m por Nacho Fernández.

Só que depois disso, o River conseguiu mesmo marcar e nunca mais parou. Aos 38m, Milton Casco abriu o marcador e na segunda parte os argentinos marcaram por sete vezes. Santos Borré (55m), Jorge Carrascal (58m), Nacho Fernández (74 e 93m), Robert Rojas (79m), Paulo Díaz (80m) e Matías Suárez (88m) assinalaram os golos do River Plate, para os quais o Binacional não teve resposta.

Com esta vitória do River, as quatro equipas do grupo D estão empatadas com três pontos, face, também, à vitória do São Paulo frente à Universidad de Quito.