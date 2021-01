O Santos é o adversário do Palmeiras, de Abel, na final da Taça Libertadores, depois de ter vencido esta noite o Boca Juniors, por 3-0.

Depois de um empate a zero em Buenos Aires, o peixe entrou com tudo no Vila Belmiro e adiantou-se no marcador aos 16 minutos, por intermédio de Pituca.

No segundo tempo, em dois minutos, o conjunto brasileiro fechou a eliminatória: Soteldo fez o 2-0 aos 49 minutos e Lucas Braga fechou a contagem aos 51. Pouco depois, Fabra foi expulso, depois de uma agressão muito feia sobre Marinho, e complicou ainda mais a vida ao conjunto xeneize.

Lucas Veríssimo, futuro reforço do Benfica, atuou os 90 minutos pelo Santos e teve uma partida atribulada: ainda no primeiro tempo, chocou com o adversário e magoou-se na cabeça, tendo de usar touca o resto do jogo.

O lance em que Lucas Veríssimo se lesionou:

Assim, Santos e Palmeiras, duas equipas brasileiras, vão disputar a final da Libertadores também no Brasil, no Maracanã, no dia 30 de janeiro.