Seis jogadores e quatro elementos da equipa técnica da seleção da Guiné-Bissau estão infetado com covid-19, a três dias da estreia na Taça das Nações Africanas Nações (CAN).

Segunda uma fonte da Federação guineense disse à Agência Lusa, os jogadores foram dados como infetados na sequência de testes de rotina realizados pela Confederação Africana de Futebol, já nos Camarões, após testes negativos em Portugal e na Guiné-Bissau.

Neste momento, a seleção guineense conta com 18 jogadores disponíveis e ainda aguarda por resultados de outros atletas submetidos aos exames PCR para determinar o seu estado. Os seis atletas infetados encontram-se isolados do resto do grupo.