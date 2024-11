É dia de festa em Avellaneda, na Argentina. 36 anos depois do último título continental e 32 anos depois da última final, o Racing volta a conquistar um troféu internacional.

Em Assunção, no Paraguai, o Racing defrontou o Cruzeiro, do Brasil, na final da Taça Sul-America e venceu por 3-1.

Um início de partida fortíssimo por parte dos argentinos, ao intervalo já venciam por 2-0 com golos de Gaston Torres (15m) e Adrian Martinez (20m). Na segunda parte, o Cruzeiro ainda reagiu com o golo de Kaio Jorge (52m) mas até ao final Roger Tobinson (90m+5) voltou a dilatar o marcador a favor do Racing.

Com esta vitória, o clube argentino vence pela primeira vez a competição e junta o troféu à Libertadores e a uma Supertaça Sul-Americana que tinha conquistado na década de 60 e 80.

Veja aqui todos os golos da partida: