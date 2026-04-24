Treinador do Vasco da Gama suspenso por falhar jogo na Taça Sul-Americana
CONMEBOL aplica castigo de três jogos a Renato Gaúcho pela ausência do técnico no encontro com o Barracas Central
O treinador do Vasco da Gama, Renato Gaúcho, foi suspenso por três jogos na Taça Sul-Americana, pela CONMEBOL, por ter falhado a partida na Argentina com o Barracas Central, referente ao Grupo G da prova.
O técnico brasileiro decidiu ficar no Rio de Janeiro, juntamente com vários dos habituais titulares, e delegou a liderança da equipa, em Buenos Aires, ao adjunto Marcelo Salles. O jogo terminou empatado a zero.
Renato Gaúcho já tinha abordado o caso depois da derrota na segunda jornada do Grupo G da Taça Sul-Americana, frente aos chilenos do Audax Italiano, tendo na altura reforçado que «a prioridade é o campeonato».
O treinador, recorde-se, foi igualmente notícia esta semana por ter orientado a equipa frente ao Paysandu, para a Taça do Brasil, poucas horas depois de ter tido conhecimento do falecimento da sua irmã.