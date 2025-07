Um golo do ex-FC Porto, Hulk, valeu o triunfo ao Atlético Mineiro, na Colômbia, frente ao Atlético Bucaramanga (1-0), na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Taça Sul-Americana de futebol.

A equipa brasileira passou por um mau bocado em Bucaramanga, sobretudo na primeira parte, fase em que os locais carregaram em busca do golo.

A inspiração do guarda-redes do Galo, Everson, e a falta de eficácia dos avançados do clube colombiano ajudaram a manter o nulo no marcador, que perdurou até meio da segunda parte, quando Hulk, na conversão de um penálti, adiantou o Atlético Mineiro.

O golo surgiu poucos minutos depois da expulsão de Alan Franco, que deixou a equipa brasileira em inferioridade numérica. Perto do fim, foi a vez de Bayron Duarte ver o cartão vermelho, pelo Atlético Bucaramanga.

Também na última madrugada, o Universidad de Chile goleou o Guaraní por 5-0, com golos de Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Lucas Assadi, Fabián Hormazabal e Nicolás Guerra.

Os jogos da segunda mão do play-off estão agendados para os dias 24 e 25 de julho.