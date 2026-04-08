São Paulo vence no Uruguai e o Vasco da Gama empata na Argentina
Num Centenário “às moscas”, o São Paulo, com o português Cédric Soares a titular, arrancou na Taça Sul-americana com uma vitória, no Uruguai, frente ao Boston Rivers (1-0). Quanto ao Vasco da Gama, de Nuno Moreira, não foi além de um nulo, em Buenos Aires, diante do Barracas Central.
Em Montevideu, pouca coisa contribuiu para um bom espetáculo. Longe do seu estádio, por imposição da CONMEBOL, e no meio de um temporal, o Boston Rivers deu boa réplica ao favorito São Paulo, que lá garantiu o triunfo com um golo de Damián Bobadilla, aos 61 minutos.
O mesmo não conseguiu o Vasco da Gama na Argentina, onde empatou a zero frente ao Barracas Central. O português Nuno Moreira foi titular, cedendo o seu lugar a Zucarello perto do minuto 90.
Nota ainda para os triunfos de Racing Club (3-1 frente ao Independiente Petrolero) e O’Higgins (2-0 contra o Millonarios), e para o empate entre Alianza Atlético e Tigre (1-1).