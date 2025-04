Nuno Moreira foi titular no empate do Vasco da Gama (3-3) em casa dos peruanos do Melgar, em jogo da ronda inaugural da fase de grupos da Taça sul-americana.

A equipa brasileira adiantou-se no marcador através de um golo monumental de Philippe Coutinho, aos 3 minutos.

O craque brasileiro, que regressou ao conjunto carioca no ano passado, assistiu depois Pablo Veggeti para o segundo golo com um passe magistral de trivela.

O Vasco esteve duas vezes a vencer por dois golos de diferença, mas deixou-se empatar com dois golos já dentro dos últimos dez minutos.

OUTROS RESULTADOS:

Corinthians-Huracán, 1-2

Vitória-Universidad Catolica, 1-1

Sportivo Luqueño-Grêmio, 1-2

Racing-América de Cali, 1-3

Atlético Grau-Godoy Cruz, 0-2