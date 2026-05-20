No jogo que marcou a estreia de Dorival Júnior no banco, o São Paulo empatou frente aos colombianos do Millonarios [1-1], resultado que arrasta para a última jornada do Grupo C as contas do apuramento para a fase a eliminar da Taça Sul-americana.

A equipa brasileira, com Cédric Soares no banco, marcou primeiro, por Luciano [9m], mas sofreu o empate na reta final do encontro, marcou Jorge Hurtado aos 81m. O desfecho podia ter sido ainda mais penalizador para os paulistas, se Rodrigo Contreras não tivesse falhado um penálti pelo Millonarios, a dois minutos dos 90.

Com cinco jogos disputados, o São Paulo lidera, à condição, o Grupo C com 9 pontos, mais um do que o Millonarios e dois do que o O’Higgins, que esta noite visita o terreno do Boston River.

Na última jornada, o São Paulo recebe precisamente o Boston River, que ainda não conquistou qualquer ponto na prova.

A última madrugada foi de equilíbrio na Sul-americana, uma vez que os jogos América de Cali-Tigre [1-1] e Deportivo Cuenca-Recoleta [2-2] também terminaram empatados.

Já o Montevideo City goleou o Deportivo Riestra por 4-1 e o Audax Italiano venceu o Barracas Central por 2-0.