Manchester United e Liverpool vão defrontar-se na quarta ronda da Taça de Inglaterra, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.



Por sua vez, a armada lusa do Wolverhampton visita o Chorley, equipa do sexto escalão que é a sensação da prova, enquanto o Man. City de Rúben Dias, Cancelo e Bernardo joga em casa do Cheltenham da quarta divisão.



Por último, o Tottenham de Mourinho defronta o Wycombe, do Championship.



Quem passar a quarta eliminatória da Taça já sabe quem defrontará a seguir. Ora, o vencedor do duelo entre Bruno Fernandes e Jota joga com o vencedor do Stockport/West Ham-Doncaster. Por sua vez, os Wolves podem ter de medir forças com o Arsenal, caso a equipa de Cedric afaste o Southampton ou o Shrewsbury.



Caso o Tottenham se apure para a quinta ronda visita a casa do Everton de André Gomes ou do Sheffield Wednesday.



O sorteio completo da quarta eliminatória:



Cheltenham-Man. City

Bournemouth-Crawley

Swansea-Nottingham Forest

Man. United-Liverpool

Southampton/Shrewsbury-Arsenal

Barnsley-Norwich

Chorley-Wolves

Millwall-Bristol City

Brighton-Blackpool

Wycombe-Tottenham

Fulham-Burnley

Sheffield United-Plymouth

Chelsea-Luton

Stockport/West Ham-Doncaster

Brentford-Leicester

Everton-Sheffield Wednesday



O quadro completo da quinta eliminatória:



Fulham/Burnley - Bournemouth/Crawley

Man. United/Liverpool - Stockport/West Ham/Doncaster

Sheffield United/Plymouth - Millwall/Bristol City

Chorley/Wolves vs Southampton/Shrewsbury/Arsenal

Barnsley/Norwich - Chelsea/Luton

Everton/Sheffield Wednesday - Wycombe/Tottenham

Brentford/Leicester - Brighton/Blackpool

Swansea/Nottingham Forest - Cheltenham/Man. City