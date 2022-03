Faiq Bolkiah, conhecido como o jogador mais rico do mundo, sobrinho do sultão do Brunei, Hassanal Bolkiah, e herdeiro de uma fortuna avaliada em 18 mil milhões de euros, começou finalmente a jogar, depois de ter passado mais de quatro anos só a treinar em clubes com o Chelsea, Leicester e, mais recentemente, no Marítimo.

Depois de deixar os Barreiros, onde não chegou a jogar pela equipa principal, o médio ofensivo de 23 anos assinou pelo Chonburi FC em dezembro e já somou oito jogos no campeonato tailandês, três deles como titular. Bolkiah ainda não festejou um golo, mas já fez duas assistências, o que é inédito na sua carreira.

O jovem multimilionário começou por integrar a formação de vários clubes da Premier League, incluindo Southampton, Arsenal e Chelsea, até que, em 2016, anunciou com pompa e circunstância que ia jogar no Leicester. Jogou de facto na equipa de reservas e também chegou a participar na Youth League, mas nunca teve oportunidades na equipa principal.

No verão de 2020 assinou pelo Marítimo, mas até dezembro de 2021, somou apenas um jogo na Liga Revelação, além de ter estado no banco num jogo da Liga onde também nunca chegou a estrear-se.

Agora, Bolkiah parece ter encontrado finalmente a felicidade na Tailândia.