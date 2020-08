O futebolista japonês Takefusa Kubo deixou a bola por uns minutos para testar os seus dotes vocais. Com a chegada ao plantel do Villarreal para a época 2020/2021, o asiático foi desafiado pelos colegas de equipa a cantar a música do «Doraemon», na sua língua.

Num momento solene entre todo o plantel, Kubo foi ao palco improvisado e tentou, por certo com menos talento do que aquele que tem para o futebol, cantar o genérico de uma das personagens da banda desenhada e animação do Japão mais conhecidas no mundo.

Kubo, de 19 anos, foi cedido pelo Real Madrid ao «submarino amarelo» para a temporada que se aproxima.