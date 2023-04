O brasileiro Anderson Talisca vai continuar no Al Nassr até 2026. O clube saudita anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o avançado, que acrescenta mais dois anos ao anterior vínculo.

«Desde que cheguei, começou uma história de amor por este país e por este povo tão maravilhoso, a Arábia Saudita. E, por isso, tomei a decisão tão linda e tão fácil de continuar aqui até 2026», disse o colega de Cristiano Ronaado num vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.

Talisca, ex-Benfica, de 29 anos, cumpre a segunda temporada no Al Nassr. Soma 17 golos e uma assistência em 19 jogos em 2022/23 e é o melhor marcador do campeonato, com 16 tentos.