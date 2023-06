Anderson Talisca continua de férias no Brasil e tem sido presença em alguns podcasts. O avançado do Al Nassr participou no «PodZé» e abordou novamente a relação que mantém com Cristiano Ronaldo.

«Como é conviver com ele? Bom demais. Trocámos umas ideias, ainda ontem lhe mandei mensagem. Ele é parceiro. Sempre fui fã dele, mas para mim foi tranquilo. Nunca fui um menino deslumbrado. Nunca lhe disse para tirar uma foto, nada», assegurou o ex-Benfica.

Talisca também não teve dúvidas quando questionado se Ronaldo era «um fenómeno».

«Nem tem o que discutir», vincou, antes de ser desafiado a comparar o internacional português com Neymar.

«Ele ou Neymar? O Neymar joga mais. Mas o Ronaldo é mais atleta. O melhor jogador do Brasil é o Neymar. Não tem outro. Vinicius Jr? Está muito longe», atirou.

«O maior problema do Neymar, na minha visão, são os amigos», completou.