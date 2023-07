O Al Nassr bateu, esta sexta-feira, o Farense por 5-1, num jogo de preparação disputado no estádio do Algarve.

Foi da bancada ao lado de José Semedo, Zequinha e Brozovic que Cristiano Ronaldo assistiu ao «show» de Anderson Talisca. O atacante, que passou pelo Benfica, precisou de quatro minutos para abrir o marcador.

O Farense, vice-campeão da II Liga em 2022/23, conseguiu igualar a contenda volvidos cinco minutos por intermédio de Marco Matias. No entanto, Talisca voltou a aparecer no encontro e fez um golaço de livre direto.

Na segunda parte a equipa de Luís Castro foi capaz de chegar à goleada com Ghannam a assinar o 3-1 aos 75 minutos. No período de descontos, o Al Nassr ainda marcou mais dois golos: Adam fez o 4-1 e Muhammad Sahlouli fixou o resultado final com um belo golo.