O Boca Juniors conquistou a Taça da Argentina ao bater na final o Talleres de Cordoba no desempate por grandes penalidades (5-4) depois de um persistente nulo no final. Toto Salvio marcou o pontapé decisivo que valeu o quarto troféu nesta competição para os bosteros.

Uma final disputada em Santiago del Estero, no norte do país, com um jogo equilibrado até ao minuto 66, altura em que o Boca ficou reduzido a dez, depois de Juan Ramirez ter visto dos cartões amarelos em apenas quatro minutos.

No entanto, a equipa de Buenos Aires resistiu até ao final dos noventa minutos e, no desempate por penáltis, acabou por ser mais feliz. O antigo sportinguista Marco Rojo abriu a sequência imaculado de penáltis do Boca, Fertoli falhou o segundo do Talleres, enquanto o ex-benfiquista Salvio fechou a sequência que valeu a conquista do troféu.

Foi apenas a quarta Taça conquistada pelo Boca Juniors mas, segundo as contas do clube, foi o 49.º troféu conquistado a nível interno na sua história. Além disso, a vitória na Taça garante também a qualificação para a fase de grupos da próxima edição da Taça Libertadores.