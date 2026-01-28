Internacional
Tanzânia: Pedro Soares Gonçalves eleito treinador do mês
Técnico português viveu um mês de dezembro imaculado
O português Pedro Soares Gonçalves foi eleito o melhor treinador, no mês de dezembro, da Liga da Tanzânia. O técnico conduziu o Young Africans a uma sequência de três vitórias, com nove golos marcados e nenhum sofrido.
O treinador recebeu o prémio na passada terça-feira, dia em que venceu o Dodoma Jiji por 3-1 (o ex-Gil Vicente, Depú, bisou).
O resultado permite ao Young Africans manter a invencibilidade e o primeiro lugar na Liga da Tanzânia, passando a somar 22 pontos, mais um do que o JKT, apesar de ter menos quatro jogos disputados.
Os próximos dois compromissos da equipa de Pedro Soares Gonçalves são a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões de África, em casa contra o Al-Ahly e fora contra o FAR Rabat.
